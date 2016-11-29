В Пентагоне назвали «печальной ошибкой» удар коалиции по сирийским войскам в Дейр-эз-Зоре

Нанесенный в сентябре этого года возглавляемой США коалицией авиаудар по сирийским войскам произошел ошибочно, из-за человеческого фактора. Об этом заявил во вторник бригадный генерал Ричард Коу, руководивший расследованием.

По его словам, «печальная ошибка», совершенная американской стороной, «основывалась, прежде всего, на человеческом факторе».

Коу подчеркнул, что в ходе расследования не было зафиксировано неправомерных действий со стороны пилотов коалиции или командиров, которые одобрили атаку.

17 сентября самолеты возглавляемой США международной коалиции нанесли серию ударов по сирийским войскам, находившимся в окружении группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в районе аэродрома Дейр-эз-Зора.

Центральное командование вооруженных сил США признало факт авиаударов и заявило, что они были нанесены по ошибке.