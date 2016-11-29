НАТО откроет бюро связи в Кишиневе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подписал соглашение с премьером Молдавии Павлом Филипом об открытии бюро связи альянса в Кишиневе, передает «Интерфакс».

«Соглашение позволит продвигать практическое сотрудничество между Молдавией и НАТО. Это позволит нам помогать вашим реформам в Молдавии. Также мы сможем более ясно объяснять, что такое НАТО и какого рода помощь мы можем оказать», - пояснил он на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, это «небольшое гражданское бюро, а не военная база, его задача - сотрудничество, а не навязывание натовских приоритетов или членства в НАТО». Бюро начнет работать в 2017 г.