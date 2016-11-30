Южнокорейской оппозиции хватит голосов для импичмента президенту

Оппозиция Республики Корея набрала достаточно голосов для вынесения импичмента президенту Пак Кын Хе, передает ТАСС со ссылкой на представителя объединения депутатов из правящей партии «Сэнури», выступающих за отставку лидера страны Хвана Яна Чуля.

Ранее канцелярия президента распространила сообщение, что Пак Кын Хе примет любое решение парламента и готова уйти в отставку, передавало агентство «Ренхап». В своем обращении к народу она заявила, что именно парламент должен «минимизировать риск беспорядка и обеспечить стабильную передачу власти».

Прокуратура подозревает Пак в соучастии злоупотреблениям ее близкой подруги Цой Сун Силь. Следствие считает, что Цой заставила несколько десятков компаний перечислить в общей сложности 77,4 млрд вон ($65,7 млн) в ее некоммерческие фонды. Адвокат Пак категорически отрицает все обвинения в ее адрес.