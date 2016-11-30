Следственный комитет не нашел государственной допинговой программы в России

СКР не нашел доказательств существования в России государственной допинговой программы, заявил заместитель председателя Следственного комитета Илья Лазутов.

«Доказательств о существовании и реализации в России некоей государственной допинговой программы, направленной на завоевание российскими спортсменами на международных соревнований максимального количества медалей, не получено», - сказал Лазутов.

Он также сообщил, что ряд спортсменов дали СКР показания о том, что бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков склонял атлетов к употреблению неизвестных препаратов, которые впоследствии были запрещены.

«Выявляется все больше фактов, подтверждающих, что Родченков длительное время, извлекая для себя в том числе материальную выгоду, использовал свое служебное положение для склонения спортсменов к употреблению допинга», - сказал Лазутов.

Лазутов при этом отказался называть фамилии спортсменов, которые дали прямые показания о том, что «Родченков склонял их к употреблению препаратов, достоверные свойства которых не были известны, но впоследствии были определены как допинг».

Он отметил, что у СКР «все больше вопросов к деятельности Родченкова: как к нему лично, так и к группе лиц, которые могли быть вовлечены в преступную деятельность».

«Сегодня мы понимаем, что если антидопинговым центром руководил, мягко говоря, нечистый на руку человек, то он вполне мог разработать, создать и возглавить преступную группу. Поэтому мы не вполне представляем, как можно верить показаниям человека, который непосредственно причастен к совершению преступлений данной категории, и признавать их доказательствами», - заявил представитель СКР.

Родченков был уволен с поста директора антидопинговой лаборатории по рекомендации WADA, после того как его обвинили в уничтожении 1417 допинг-проб непосредственно перед инспекцией Всемирного антидопингового агентства в декабре 2014 г. Теперь же СКР подозревает Родченкова в уничтожении допинг-проб по приказу руководства WADA. «Родченков подчинялся административно только Всемирному антидопинговому агентству. Поэтому у следствия есть основания полагать, что команду об уничтожении допинг-проб он мог получить именно от кого-то из руководства Всемирного антидопингового агентства. И эта версия будет рассматриваться наряду с другими», - заявил Маркин 23 августа.

12 мая газета The New York Times со ссылкой на Родченкова опубликовала материал с утверждениями о том, что десятки российских спортсменов, включая 15 медалистов зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, употребляли допинг, а экс-глава московской лаборатории помогал подменять образцы допинг-проб. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял в ответ, что утверждения Родченкова выглядят как «такая клевета перебежчика», и призывал не верить «таким голословным заявлениям». Показания Родченкова были использованы и в расследовании WADA о допинге в России.