В МИД России сообщили о возможном захвате судна с россиянами

У берегов африканской республики Бенин захвачено судно, на борту которого могут находиться граждане России, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«По имеющимся данным, 29 ноября, предположительно, было захвачено греческое судно под панамским флагом с 18 россиянами и двумя гражданами Украины на борту», - заявила она. Захарова уточнила, что судно находилось на рейде в территориальных водах Бенина.

По ее словам, посольство России в Бенине занимается прояснением ситуации. Пока бенинская сторона не подтвердила факт вооруженного захвата судна пиратами, или морскими грабителями, сказала Захарова, заверив, что МИД держит ситуацию на контроле.

Официальный представитель МИДа напомнила, что в Гвинейском заливе участились разбойные нападения: только в 2015 г. было совершено более 50 нападений с целью грабежа и захвата заложников. Захарова рекомендовала российским морякам при найме на работу учитывать существующие в районе Гвинейского залива риски.