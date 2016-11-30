Песков: Замену Улюкаеву могут объявить после послания Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков снова заявил о скором назначении министра экономического развития, но не исключил, что это назначение состоится после послания Владимира Путина Федеральному собранию 1 декабря.

«Достаточно скоро», - ответил Песков на вопрос о назначении министра. Он отметил, что это может произойти как до, так и после ежегодного послания.

В ночь на 15 ноября Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении министра экономического развития Алексея Улюкаева. Ему предъявлены обвинения в получении взятки лицом, занимающим государственную должность, с вымогательством взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Басманный суд Москвы отправил Улюкаева под домашний арест до 15 января. СКР связал получение Улюкаевым $2 млн с выданной Минэкономразвития положительной оценкой, позволившей «Роснефти» купить 50%-ную госдолю «Башнефти».

Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности в связи с утратой доверия. Распоряжением премьер-министра Дмитрия Медведева временное исполнение обязанностей главы Минэкономразвития возложено на заместителя министра Евгения Елина. В числе кандидатур на пост министра, помимо Елина, СМИ называли первого замруководителя аппарата правительства Максима Акимова, помощника президента Андрея Белоусова, экс-министра финансов Алексея Кудрина и зампреда ЦБ Ксению Юдаеву.