ФСИН предупреждает о возможных проблемах с финансированием питания осужденных

В условиях сокращения бюджета уголовно-исполнительной системы (УИС) есть угроза дефицита питания заключенных в колониях, сообщил советник директора ФСИН Владимир Седых.

«Если бюджет ФСИН в 2015 г. составлял 20,5 млрд руб., то на заключенного в день приходилось 86 руб., на которые мы должны были его накормить. А с 2019 г. кормить его придется за 64 руб.», - сказал Седых.

По его словам, разработанный ФСИН план «позволит накормить людей и не быть банкротами». «Но 15,2 млрд руб. (бюджет 2019 г.) - это порог, за которым стоит задуматься: а что дальше? Переходить на закупки сторонних покупателей, дотировать сельхозпроизводство за счет другой, приносящей доход, деятельности (деревообработка, металлообработка)?» - сказал Седых.

«Если, не дай Бог, бюджет будет меньше, с такими производственными показателями у нас будет срыв», - добавил советник главы ФСИН.

Ранее «Новая газета» писала, что за последние 10 лет бюджет ФСИН вырос в шесть раз. По данным газеты, в сентябре 2016 г. тюремное ведомство занимает шестую строку по объемам финансирования среди министерств и ведомств. Его опережает Минфин (обеспечивающий дотации регионам), Минобороны, МВД, Росавтодор и Минобразования. Даже у Минздрава бюджет меньше, чем у ФСИН. Деятельность перечисленных ведомств охватывает все население страны, Министерство образования учит 14 млн школьников. ФСИН «обслуживают» всего 650 000 заключенных, отмечает газета.