Трамп полностью уйдет из бизнеса

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что полностью уйдет из бизнеса на срок своего президентства, сообщила CNN.

Трамп делает это, чтобы избежать конфликта интересов, отмечается в его официальном Twitter. Детали своего решения Трамп раскроет на совместной с членами семьи пресс-конференции в Нью-Йорке, назначенной на 15 декабря.

«По закону я мог бы этого не делать, но я, как президент США, считаю символически важным исключить любой конфликт интересов с любым из моих многочисленных предприятий. Соответственно, готовятся документы, которые позволят мне выйти из бизнеса полностью. Президентство гораздо важнее!» - написал Трамп.

Трамп владеет, контролирует или принимает участие в управлении порядка 500 компаниями, пишет CNN. Из них порядка 150 работают за рубежом.

У Трампа владеет, контролирует или принимает участие в управлении порядка 500 компаниями, пишет CNN. Из них порядка 150 работают за рубежом.