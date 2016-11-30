Украина расторгла соглашение с Россией в сфере телевидения

Украина разорвала соглашения с Россией в сфере информации, телевидения и радиовещания. Проекты постановлений представил в среду, 30 ноября, на заседании украинского правительства министр информационной политики Юрий Стець, после чего документы были приняты.

Соглашение в сфере информации действовало с 1998 г. и было направлено, как отмечалось в документе, на «широкий и свободный обмен информацией, в том числе между информационными службами (агентствами), аудиовизуальными, печатными и иными средствами массовой информации».

Соглашение в сфере телевидения и радиовещания действовало с 2000 г. и «предусматривало создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на территории Украины и программ украинских телерадиовещательных организаций на территории Российской Федерации». В соответствии с документом между сторонами была договоренность «об использовании русского языка для программ российских телерадиовещательных организаций и украинского языка при трансляции программ украинских телерадиовещательных организаций».