Госдума приняла в первом чтении поправки к закону о «дальневосточном гектаре»

Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок определения территорий, в границах которых не могут располагаться предоставляемые гражданам участки на Дальнем Востоке.

Проект закона был внесен в Госдуму сенаторами во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Закон о предоставлении гражданам в безвозмездное пользование 1 га земли в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) был принят в апреле 2014 г.

Поправками предлагается установить, что такие территории должны утверждаться законом субъекта России, так как законодательный процесс предполагает совместное участие законодательного органа субъекта и его высшего должностного лица. Согласно документу, в законе субъекта России должно быть описано местоположение территории, в границах которой не могут быть предоставлены участки, их площадь и основания для соответствующего запрета.

Кроме того, законопроект закрепляет возможность предоставления, передачи и любого перехода прав на такие земельные участки только гражданам России. В случае прекращения гражданства договор безвозмездного пользования земельным участком расторгается, а земля изымается.