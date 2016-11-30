Кремль прокомментировал сообщения о подготовке военного ответа на учения Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что первый раз слышит о письме Минобороны России украинскому военному атташе, в котором якобы содержится предупреждение о действиях Москвы в случае украинских ракетных стрельб вблизи Крыма. Об этом сообщает в среду, 20 ноября, «Интерфакс».

«Мне надо уточнить», - добавил Песков.

Ранее в среду украинское издание Zn.ua сообщило о письме Минобороны России, в котором якобы говорится, что если Украина проведет «подобные стрельбы» в «районе российско-украинской границы в Крыму», то Россия «будет сбивать украинские ракеты». При этом сам текст письма издание не приводит, но только пересказывает его содержание.

25 ноября Украина объявила ряд участков пространства над Черным морем к западу от Крыма зоной ракетных стрельб, которые запланированы на 1 и 2 декабря. Москва выразила протест по этому поводу, между тем в Киеве заявили, что стрельбы будут проводиться «исключительно в воздушном пространстве Украины» и осуществляться строго в соответствии с нормами международного права.