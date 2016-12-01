Лавров: США и НАТО повышают градус напряженности на «восточном фланге»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров расценивает действия США и НАТО на восточном направлении как сознательное повышение напряженности, заявилон в интервью итальянской газете Corriere della Sera. «Создается стойкое впечатление, что США и НАТО сознательно продолжают повышать градус напряженности», - приводит его слова ТАСС. Лавров отметил, что сейчас происходит «беспрецедентное с момента окончания «холодной войны» наращивание военного потенциала, усиление военного присутствия и инфраструктуры НАТО на так называемом «восточном фланге» альянса с целью оказания военно-политического давления на нашу страну».

Учения НАТО, проводящиеся «у российских границ», по словам министра, «зачастую носят откровенно провокационный характер». «Под предлогом мифической «угрозы с Востока» в странах Центральной и Восточной Европы размещаются американские войска и тяжелая военная техника, появляются новые элементы командно-штабной структуры альянса», - указал глава российского МИДа.

Россия в этих условиях вынуждена «адаптироваться к меняющейся в результате деструктивных действий НАТО обстановке на континенте, вынуждена предпринимать соответствующий комплекс мер в интересах укрепления обороноспособности и ациональной безопасности», - пояснил Лавров. Он подчеркнул, что эти меры наша страна проводит на собственной территории, «в отличие от США и ряда других стран, перебрасывающих войска в сопредельные с Россией государства и проводящих провокационные военные демонстрации у наших границ», — заявил Лавров.

В октябре Минобороны России подтвердило информацию о передислокации мобильных ракетных комплексов «Искандер-М» в Калининградскую область.