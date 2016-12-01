Президент Киргизии заверил, что через год покинет пост

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заверил, что ровно через год оставит пост и страну возглавит новый лидер. Атамбаев был избран президентом Киргизии в 2011 г., срок его полномочий истекает в конце 2017 г.

«Сегодня уже шестой год пошел, как я президент. Время очень быстротечно, мне грех жаловаться, думаю, с помощью граждан Киргизстана удалось сделать очень много. У нас сейчас совсем другая страна. Через год я уйду с этой работы, и через два-три года будет виднее, что удалось сделать», – заявил Атамбаев.

Он отметил, что не знает, кто станет его преемником. «Главное – чтобы один человек не смог повернуть страну назад», – подчеркнул президент. Он уверен, что желающих стать президентом страны будет много. «Меня радует, что у нас не будет преемника, это значит, что мы смогли построить демократическую страну… Я думаю, что выборы (президентские) нужно сделать в октябре, если законодательство позволяет», – сказал Атамбаев. Он отметил, что ему нравятся системные политики. Атамбаев заявил, что видит нескольких кандидатов на пост президента, но отказался их называть.

Он отметил, что ему все равно, кто придет к власти – представитель президентской Социал-демократической партии Киргизии либо оппозиционной, «главное, чтобы это была системная, серьезно работающая партия».