Сирийская оппозиция начала переговоры с Россией о прекращении боев в Алеппо – FT

Оппозиция Сирии в обход США начала переговоры с Россией о прекращении боев в Алеппо, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, переговоры проходят при поддержке Турции в Анкаре.

Вашингтон, по данным одного из источников, ничего не знает об этом. Он также отметил, что это не первая подобная встреча, но в первый раз она собрала такое большое количество участников со стороны оппозиции.

Газета отмечает, что региональные игроки в последнее время все больше стремятся обойтись без вовлечения Вашингтона, что свидетельствует о смещении политической динамики на Ближнем Востоке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала изданию, что Москва «годами» ведет переговоры с сирийской оппозицией в Турции и «это не новость», а «Вашингтон изолировал сам себя».