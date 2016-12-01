Путин считает нежелательным шум вокруг резонансных коррупционных дел

Президент Владимир Путин в своем послании поблагодарил Федеральное собрание за усиление ответственности правоохранителей за фабрикацию уголовных дел. «В результате таких действий разваливаются успешные компании, у людей отбирают бизнес», – отметил Путин.

Говоря о борьбе с коррупцией, президент напомнил, что в последнее время было много коррупционных уголовных дел в отношении чиновников муниципального, регионального и федерального уровня. «Однако до решения суда никто не имеет права выносить вердикты о виновности. У нас стало практикой поднимать информационный шум вокруг так называемых резонансных случаев», – заявил Путин.

Он отметил, что нередко этим занимаются сами правоохранительные органы. «Борьба с коррупцией – не шоу, только тогда она даст результат», – добавил президент.