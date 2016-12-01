Путин: Россия не ищет врагов, ей нужны друзья

Россия не хочет противостояния ни с кем, она не ищет врагов, ей нужны друзья, но она не допустит пренебрежения своими интересами, заявил президент России Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию.

«Мы не хотим противостояния ни с кем, оно нам не нужно, ни нам, ни нашим партнерам, ни мировому сообществу. В отличие от зарубежных коллег, которые видят в России противника, мы не ищем и никогда не искали врагов, нам нужны друзья», - подчеркнул президент.

Он заверил, что Россия «настроена на доброжелательный равноправный диалог, на утверждение принципов справедливости и взаимного уважения в международных делах, готова к серьезному разговору о построении устойчивой системы международных отношений XXI века».

«Рассчитываем на объединение усилий с США в борьбе с реальной, а не выдуманной угрозой – с глобальным терроризмом», – сказал он про российско-американские отношения.

Путин добавил, что санкции, на которые он ответил эмбарго на импорт западного продовольствия, принесли пользу отечественным производителям, хотя не будут длиться вечно.