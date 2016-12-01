Медведев поручил приступить к проработке поручений Путина из послания

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил приступить к проработке основных поручений, озвученных президентом России Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, ждет максимально эффективного подхода к решению обозначенных задач.

«В ближайшее время будет сформулирован перечень поручений по итогам послания. Были уже обозначены темы, которые требуют особого внимания, думаю, что каждый из присутствующих услышал то, на чем нужно сосредоточиться в следующем году. Так что можно приступить к проработке этих вопросов уже немедленно», - сказал Медведев на заседании правительства. Премьер добавил, что ждет «от членов правительства максимально эффективного и ответственного подхода к реализации этих задач».

Медведев отметил, что по целому ряду направлений, озвученных в послании президента, удалось добиться позитивных тенденций. «Их необходимо всячески закрепить, развить в соответствии с теми целями, которые были объявлены в послании. Очевидно, что это требует и строгой дисциплины, и динамичной работы самого правительства, и активного взаимодействия с другими ветвями власти», - добавил Медведев.