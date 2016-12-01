Реальный размер средней пенсии снизился на 3,1% – Росстат

Средний размер назначенной ежемесячной пенсии в России в октябре 2016 г. увеличился в номинальном выражении на 2,8% по сравнению с октябрем 2015 г. до 12 435 руб., сообщила в четверг Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В реальном выражении (с поправкой на инфляцию) средний размер пенсий в октябре снизился на 3,1% по сравнению с октябрем прошлого года после уменьшения на 3,3% в сентябре.

Средний размер назначенных пенсий в октябре 2016 г. составил 34,3% от средней начисленной зарплаты по стране против 36,3% в октябре 2015 г.