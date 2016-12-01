Путин утвердил новую концепцию внешней политики

Президент России Владимир Путин утвердил новую концепцию внешней политики. Президентский указ, датированный 30 ноября, опубликован на портале официальных документов. Указ вступает в силу с момента опубликования. Прежняя концепция внешней политики - от февраля 2013 г. - утрачивает силу.

О том, что МИД по поручению президента разрабатывает новую концепцию, в апреле этого года сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В основе новой концепции лежит «переход к полицентричной архитектуре» международных отношений, опирающийся в перспективе, в идеале «на взаимодействие ведущих центров силы в интересах совместного решения глобальных проблем». Концепция внешней политики страны представляет собой систему взглядов на базовые принципы, приоритетные направления, цели и задачи внешнеполитической деятельности России.

В концепции, помимо прочего, прописана приверженность России «центральной координирующей роли» ООН, принципу суверенного равенства государств, режиму нераспространения ядерного оружия, нормализации отношений с Грузией и - в перспективе - безвизовому режиму с ЕС.