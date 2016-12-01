Высокопоставленного сотрудника «Роскосмоса» просят арестовать по делу о мошенничестве

Следствие ходатайствует о заключении под стражу исполнительного директора по контролю качества и надежности «Роскосмоса» Владимира Евдокимова, обвиняемого в мошенничестве с недвижимостью РСК «МиГ». Следователь в четверг вышел в Басманный суд с ходатайством об аресте Евдокимова, обвиняемого по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере в составе группы лиц).

Минувшим летом Басманный суд Москвы в рамках дела отправил под арест бывшего генерального директора ОАО "Миг-Рост" Алексея Озерова и замгендиректора ПАО "Туполев" по имущественному комплексу Егора Носкова, обвиняемых в мошенничестве с недвижимостью РСК "МиГ".

Озерову и Носкову предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц), сообщила тогда пресс-секретарь суда Юнона Царева.

СКР расследует махинации с недвижимостью в АО «Российская самолетостроительная корпорация МиГ» (РСК МиГ). «Проводимые следственные действия не связаны с работой Владимира Евдокимова в "Роскосмосе", - говорится в сообщении «Роскосмоса». - Благодаря подразделению, которое он возглавляет, значительно сократилось количество нештатных ситуаций, что является показателем системности и профессионализма команды управления качеством».

По данным следствия, бывший гендиректор «дочки» РСК «МиГ» - ОАО «МиГ-Рост» (основным видом деятельности является производство пластмассовых изделий) - Озеров и замгендиректора ПАО «Туполев» Носков обвиняются в хищении в начале 2000 гг. комплекса зданий на Ходынском поле площадью 22 000 кв. м, который затем был перепродан и на протяжении десятка лет сдается в аренду, в том числе и структурам, входящим в ОАК.

В 2004 г. комплекс зданий на улице Поликарпова был продан созданному в том же году ООО «Бизнес-актив», а еще через год эту фирму с активом в сотни миллионов рублей всего за 10 000 руб. купил бизнесмен Носков, который является замгендиректора ПАО «Туполев» по имущественному комплексу. «Бизнес-актив» прекратил свое существование в 2010 г., а «МиГ-Рост» - еще через два года.

Как установило следствие, в 2005 г. вся некогда принадлежавшая «МиГу» недвижимость была перепродана почти за 50 млн руб. ООО «Либерта-инвестмент», которое снова сдало ее в аренду, в том числе структурам ОАК.

Сегодня СКР сообщил еще об одном деле против перечисленных лиц - на 200 млн руб. «По данным следствия, фигуранты уголовного дела, действуя в составе организованной группы в 2007-2009 гг. через ряд подконтрольных им коммерческих организаций незаконно приобрели права на государственное имущество ОАО «Российская самолетостроительная корпорация «МиГ» стоимостью не менее 200 млн руб.», - пишет СКР.