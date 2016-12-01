В Колумбии опознали тела всех пассажиров потерпевшего крушение самолета

Тела 75 пассажиров, погибших при падении самолета авиаперевозчика Lamia 29 ноября, опознаны, передает Reuters.

Тела погибших футболистов и руководителей клуба «Шапекоэнсе» доставят в бразильский город Шапеко 2 декабря. Церемония прощания с ними будет проходить на городском стадионе.

Всего на борту разбившегося самолета находился 81 человек, из них 9 членов экипажа, 22 журналиста, 22 футболиста, 28 членов руководства клуба. Также на борту были тренеры и приглашенные лица. В авиакатастрофе выжили 6 человек.