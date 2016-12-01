Суд арестовал еще одного фигуранта по делу о хищении имущества корпорации «МиГ»

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца экс-директора ЗАО «Научно-технический центр» Александра Золина. Ему были предъявлены обвинения по делу о хищении имущества корпорации «МиГ» на общую сумму 200 млн руб., передает ТАСС.

"Ходатайство следствия удовлетворить, избрать меру пресечения Золину в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - огласила судья Елена Ленская.

Ранее по данному делу были арестованы замгендиректора ПАО «Туполев» Егор Носков, бывший гендиректор ОАО «МиГ-Рост» Алексей Озеров, а также исполнительный директор «Роскосмоса» по контролю и качеству Владимир Евдокимов.