Трамп: Пентагон возглавит «безумный пес» Мэттис

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о планах назначить министром обороны отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса. «Мы намерены назначить «безумного пса» Мэттиса министром обороны. Но мы об этом не сообщим до понедельника, так что никому не говорите», - приводит Reuters заявление Трампа, сделанное в рамках послевыборного благодарственного тура в Цинциннати.

Ранее представитль Трампа Джейсон Миллер написал в твиттере, что по министру обороны никакого решения пока не принято.

66-летний Мэттис считался наиболее вероятной кандидатурой на пост главы Пентагона. 17 ноября он встречался с Трампом. Беседа продолжалась более часа. Избранный президент оценил отставного морпеха как «истинного генерала».

Будущий шеф Пентагона служил в Персидском заливе, Афганистане и Ираке. Прозвище «Бешеный пес» он получил за непримиримое отношение к исламским экстремистам. В середе военных это назначение получит поддержку, прогнозирует агентство.

В Вашингтоне не было ни одной кандидатуры на пост главы Пентагона, которая была бы расположена к России, отмечает Politico. Мэттис ранее выражал обеспокоенность в связи с тем, что Россия хочет «разорвать НАТО на части».