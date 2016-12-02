Япония расширила санкции против КНДР

Японии ввела новые санкции в отношении КНДР после одобрения новой резолюции Совбеза ООН в ответ на пятое ядерное испытание.

Новый пакет мер предполагает усиление визовых ограничений в отношении членов Лиги корейских граждан, проживающих в Японии («Чхонрен»), и представителей других связанных с ней организаций. Им будет запрещен повторный въезд в Японию в случае поездки в КНДР. Аналогичные требования касаются и всех иностранных специалистов в сфере ядерных и ракетных технологий, проживающих в Японии.

Односторонние санкции также включают в себя полный запрет на заход в японские порты всех судов, которые до этого были в КНДР, в том числе с так называемыми гуманитарными миссиями. Кроме того, Япония в соответствии с резолюцией ООН запретила импорт из КНДР серебра, меди и никеля.

Перед заседанием глава японского правительства отметил, что новые санкции необходимы для «полного решения таких проблем, как (ситуация с) похищенными гражданами, ядерная и ракетная (программа Пхеньяна)». Вместе с тем Абэ подчеркнул, что Токио полностью «не закрывает окно для диалога».