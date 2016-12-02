Более 60% россиян хотят видеть Украину независимой страной

63% граждан России считают, что Украина должна быть независимой страной и иметь добрососедские взаимовыгодные отношения с Россией. Такие данные приводят социологи «Левады-Центра». В прошлом году такого мнения придерживались 59% жителей страны.

В том, что России выгоднее держать Украину под своим экономическим и политическим контролем уверены 27% респондентов. Ситуацию на востоке Украины 66% россиянин оценивают как напряженную. Критической ее назвали 16% респондентов. В благополучии страны уверены 9% россиян.

По мнению 64% опрошенных, вступление Крыма в состав России принесло нашей стране пользу. 18% опрошенных респондентов сообщили, что данное событие отразилось на России негативно.