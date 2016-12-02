Минобороны опровергло наличие в Алеппо гуманитарной помощи ООН

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в освобожденных районах восточного Алеппо нет гуманитарной помощи ООН. «К сожалению, в освобожденных районах восточного Алеппо гуманитарной помощи ООН нет. Нам неизвестно, о каких именно 27-30 000 жителей города, якобы ее получающих, заявлял агентству Reuters Ян Эгеланн», – сказал Конашенков.

Генерал-майор выразил надежду, что советник спецпредставителя ООН Ян Эгеланн «вместо голословных заявлений, наконец, перейдет к реальным делам по оказанию гуманитарной помощи жителям восточных районов Алеппо».

Ранее Эгеланн заявил, что на западе Алеппо имеются необходимые медицинские средства и продовольствие для 150 000 человек, которые при наличии доступа можно доставить нуждающимся в восточную часть города.