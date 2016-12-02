Госдума повысила «стоимость» избирательного голоса

Госдума в первом и окончательном чтении приняла законопроект об увеличении «стоимости» избирательного голоса на парламентских выборах со 110 до 152 руб.

Законопроект был поддержан всеми думскими фракциями — «Единой Россией», КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Россией».

Авторы закона отмечают, что принятые изменения позволят сократить зависимость партий от частных спонсоров. Инициатива была представлена в связи с низкой явкой на последних выборах. В противном случае объем господдержки партий должен был бы сократиться на 2 млрд руб. — до 5 млрд, объясняли в Госдуме. Принятая инициатива позволит сохранить на текущем уровне размер государственного финансирования политических партий.