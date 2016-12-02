Путин: Судьбу украинского режиссера Сенцова решит суд

Украинский кинорежиссер Сенцов осужден не за творчество - он «посвятил жизнь террористической деятельности», и его судьбу будет решать суд, заявил сегодня президент России Владимир Путин.

Помочь Сенцову Путина попросил режиссер Александр Сокуров на заседании советов по культуре и искусству и по русскому языку. «Мы живем в правовом государстве. Вопросы такого рода, конечно, должны решаться судебной системой», - заявил президент.

В октябре Москва отказала Киеву в передаче осужденного на территории России украинца Олега Сенцова. Северо-Кавказский окружной военный суд России в августе 2015 г. признал Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористического сообщества, в совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия. Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.

В начале мая текущего года Сенцов и Кольченко заполнили документы для экстрадиции на Украину.