ЕС увеличил расходы на мигрантов в бюджете-2017

Европарламент принял бюджет Европейского союза на 2017 г. с увеличенными расходами на стимулирование экономического роста, создание рабочих мест, а также на безопасность и выход из миграционного кризиса. Доходы запланированы в объеме почти 157,86 млрд евро. Расходная часть составит 134,5 млрд евро, что на 6,5% меньше, чем предусмотрено в текущем году, сообщает Deutsche Welle.

Приоритетной статьей в новом бюджете считается поддержка экономического роста и создание новых рабочих мест, на что ЕС намерен потратить около 20 млрд евро. Это на 11% больше, чем в 2016 г. В частности, 500 млн евро будут выделены дополнительно на борьбу с безработицей среди молодежи.

На 728 млн евро - до более чем 6 млрд евро - вырастут расходы на преодоление миграционного кризиса. Это приращение состоит в основном из трансфертов в различные фонды помощи мигрантам.

Расходы по статье «Меры безопасности» предполагается увеличить на 25% до 3,8 млрд евро. В том числе планируется укрепление общеевропейской полицейской организации Европол.

Зарплаты еврочиновников в новом бюджете увеличены на 3,3%. Традиционно более 40% от всех расходов (54,4 млрд евро) отводится на поддержку европейских фермеров и развитие сельского хозяйства.