Путин потребовал упростить получение паспортов России гражданами бывшего СССР

Президент России Владимир Путин поручил правительству упростить процедуру регистрации в России или получения российского гражданства, особенно для граждан бывших республик СССР, передает «Интерфакс».

«Я неоднократно обращал внимание правительства на то, что вопросы, связанные с приобретением российского гражданства, особенно определенными категориями граждан бывших республик Советского Союза, должны быть максимальной разбюрокрачены», - заявил глава государства на заседании президентских Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку.

По его словам, упрощения процедуры добиться будет не так просто. «Здесь очень много составляющих, связанных с обеспечением безопасности», - добавил он.