Нижняя палата конгресса США проголосовала за запрет на военное сотрудничество с Россией

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении средств Пентагону в 2017 финансовом году, который предусматривает, в частности, фактический запрет на военное сотрудничество с Россией.

Согласно тексту инициативы любое взаимодействие между Вашингтоном и Москвой в оборонной сфере будет ограничено до тех пор, пока министр обороны и госсекретарь США не заверят конгресс в том, что «Российская Федерация прекратила оккупацию части территории Украины», а также действия, которые якобы «угрожают суверенитету и территориальной целостности Украины и членов НАТО».

Кроме того, американские законодатели настаивают на полной имплементации минских договоренностей и соблюдении режима прекращения огня на юго-востоке Украины.

При этом авторы законопроекта уточняют, что США по-прежнему признают законный статус российских военных баз на территории Крыма, созданных на основании соглашения от 1997 г. «Двустороннее военное сотрудничество представляется необоснованным до тех пор, пока Россия продолжает проявлять агрессию и запугивать партнеров и союзников США в Европе», - утверждается в заключении профильного комитета палаты по делам Вооруженных сил.

Новый бюджет Пентагона составит $618,7 млрд, как и в прошлом году он предусматривает отдельную статью об оказании Украине военной помощи. «Для Украины заложено $350 млн, эти средства можно будет использовать для предоставления военной помощи», - ранее пояснял корреспонденту ТАСС представитель аппарата комитета палаты по делам Вооруженных сил. Он уточнял, что решение об использовании этих денег будет принимать президент США.