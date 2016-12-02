Дума одобрила законопроект об увеличении числа помощников депутатов

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект, увеличивающий с пяти до семи число помощников депутатов с ростом фонда оплаты их труда, передает «Интерфакс».

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что увеличение числа помощников связано с тем, что в Думе появились депутаты-одномандатники, а им необходимы дополнительные помощники для работы в регионах, так как там сосредоточена их основная работа.

Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров отметил, что «самое большое значение решение этого вопроса имеет для оппозиционных парламентских партий».

На данный момент у депутата может быть пять помощников, фонд их зарплаты составляет 165 000 руб.

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