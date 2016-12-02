Путин и руководитель МИД Японии обсудили проблему мирного договора

Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида привез президенту России Владимиру Путину послание премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Кисида выразил надежду, что грядущий визит Путина в Японию будет результативным как с экономической, так и с политической точек зрения.

«В этот раз я прилетел в Россию, чтобы подготовить с господином Лавровым [министром иностранных дел России] финальный этап подготовки вашего визита в Японию [15-16 декабря]», - сказал руководитель японского внешнеполитического ведомства Путину. По его словам, такая подготовка необходима, чтобы «достичь результатов вашего визита в широком круге областей, в том числе в экономической и политической, включая проблему заключения мирного договора».

Министр отметил, что приехал в Россию впервые с сентября 2015 г.

Кисида добавил, что в Токио «обратили большое внимание на вчерашние ваши слова в ежегодном послании к Федеральному собранию о том, что вы рассчитываете на качественный прогресс в отношениях с Японией».

«Мы приветствуем такое упоминание в вашем послании», - сказал японский министр.