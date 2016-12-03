Картер одобрил кандидатуру Мэттиса на пост министра обороны США

Министр обороны США Эштон Картер одобрил кандидатуру генерала Джеймса Мэттиса на пост главы Пентагона, предложенную избранным президентом Дональдом Трампом.

«Я знаю генерала Джима Мэттиса в течение многих лет и высокого мнения о нем. Я буду делать все возможное, чтобы обеспечить плавный переход в министерстве обороны», – приводятся слова Картера на сайте Пентагона.

Ранее сообщалось, что Трамп подтвердил информацию о планах назначить министром обороны отставного генерала морской пехоты Джеймса Мэттиса.