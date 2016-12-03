Китай выразил протест США после разговора Трампа с главой администрации Тайваня

Министерство иностранных дел Китая выразило протест США после телефонного разговора избранного президента Дональда трампа с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь, передает Reuters.

В китайском МИДе заявили, что основой отношений Пекина и Вашингтона является отсутствие контактов США с Тайванем, и призвали Трампа придерживаться этой политики.

Телефонный разговор состоялся вечером 2 декабря по инициативе Цай Инвэнь. Она позвонила, чтобы поздравить Трампа с победой на выборах. Китай назвал этот звонок уловкой со стороны Тайваня.