Лавров рассказал о контактах между экспертами России и США по Алеппо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о контактах между российскими и американскими экспертами по Алеппо. Об этом он говорил после встречи с японским коллегой.

«Контакты между нашими экспертами, прежде всего через Женеву, продолжались в последние недели с упором на нахождение договоренностей по решению проблемы восточного Алеппо», – сказал министр.

Он отметил, что запрет конгресса на сотрудничество военных России и США не несет ничего нового, контакты по этой линии ограничены механизмом предотвращения инцидентов в воздухе.