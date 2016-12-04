Путин: Трамп быстро осознает другой уровень ответственности на посту президента

Президент России Владимир Путин считает избранного президента США Дональда Трампа умным человеком, который способен достаточно быстро осознать высокий уровень ответственности на новом посту.

«Трамп был коммерсантом и был предпринимателем; сегодня это уже государственный деятель, сегодня это уже глава Соединенных Штатов Америки, одной из ведущих стран мира, одной из ведущих экономик мир, ведущей военной державы», – сказал Путин в эфире телеканала НТВ.

«И поскольку он смог добиться успеха в бизнесе, – это говорит о том, что он человек умный. А если умный человек, то значит, он вполне и достаточно быстро осознает другой уровень ответственности», – продолжил президент.