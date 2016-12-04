Полиция сообщила подробности инцидента со стрельбой в Финляндии

Финская телекомпания Yle опубликовала видео с места стрельбы у ресторана в Иматре и сообщила подробности инцидента. В произошедшем обвиняется 23-летний житель города, его мотивы по-прежнему неизвестны.

Полиция подтвердила информацию о троих погибших, уточнив, что это три женщины. Предположительно, они были застрелены из ружья.

Обвиняемый был задержан на месте происшествия. Когда прибыла полиция, он стоял за автомобилем, припаркованным перед входом в ресторан, и сдался без сопротивления.