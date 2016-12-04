За прошедшую неделю в Сирии было амнистировано более 2500 боевиков
Боевики еще одного сирийского города полностью прекратили боевые действия и сдались, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.
«Город Эт-Телль в провинции Дамаск, население которого до войны составляло более 60 000 жителей, полностью перешел под контроль сирийского правительства.
Боевики оппозиции воспользовались объявленной президентом Сирии амнистией», – говорится в сообщении.
Перед тем как уехать вместе с семьями в Идлиб, они передали правительственным войскам все имевшееся тяжелое вооружение, а также более 200 единиц стрелкового оружия и боеприпасы.
За несколько дней из Эт-Телля в Идлиб было вывезено более 500 боевиков «Джебхат ан-Нусры» и более 1500 членов их семей.
Всего за последнюю неделю в различных районах Сирии было амнистировано более 2500 боевиков, отметили в Центре по примирению враждующих сторон.