За прошедшую неделю в Сирии было амнистировано более 2500 боевиков

Боевики еще одного сирийского города полностью прекратили боевые действия и сдались, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

«Город Эт-Телль в провинции Дамаск, население которого до войны составляло более 60 000 жителей, полностью перешел под контроль сирийского правительства.

Боевики оппозиции воспользовались объявленной президентом Сирии амнистией», – говорится в сообщении.

Перед тем как уехать вместе с семьями в Идлиб, они передали правительственным войскам все имевшееся тяжелое вооружение, а также более 200 единиц стрелкового оружия и боеприпасы.

За несколько дней из Эт-Телля в Идлиб было вывезено более 500 боевиков «Джебхат ан-Нусры» и более 1500 членов их семей.

Всего за последнюю неделю в различных районах Сирии было амнистировано более 2500 боевиков, отметили в Центре по примирению враждующих сторон.