Премьер-министр Новой Зеландии неожиданно объявил об отставке

Глава правительства Новой Зеландии Джон Кей, занимавший эту должность с 2008 г., неожиданно объявил о решении уйти в отставку, передает Reuters. Он отметил, что сейчас – «хорошее время», чтобы оставить политику.

«Это тяжелейшее решение в моей жизни и я не знаю, что буду делать дальше», - цитирует премьера газета New Zealand Herald. По данным издания, об отставке Кея, переизбравшегося на третий срок в 2014 г., попросила его жена Брона. Впрочем, позже он заявлял, что супруга поддержала бы и его четвертый срок.

Заявление Кея стало шоком для всех присутствующих на пресс-конференции. В качестве причин своего решения он указал семейный обстоятельства. Его работа требовала больших жертв от тех, кто ему дороже, его супруга провела «много одиноких ночей», а его дети Стефи и Макс переживали «экстраординарную степень вторжения» в их жизнь.