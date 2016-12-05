Число жертв пожара в Окленде достигло 33

На пепелище сгоревшего клуба Ghost Ship в калифорнийском Окленде нашли тела 33 погибших. Как передает ABC News, это заявил представитель отдела полиции округа Аламеда сержант Рэй Келли. По его словам, число погибших, уже «астрономическое» может еще увеличиться. Поисковая операция будет продолжаться несколько дней. Некоторым из сгоревших было 17 лет и меньше. Пожар может оказаться беспрецедентным по количеству жертв для Окленда.

Пожар начался в ночь на субботу во время танцевальной вечеринки в клубе художников, который занимает здание старого склада. На тот момент в двухэтажном здании могло находиться от 50 до 100 человек, считают пожарные. Загоревшаяся крыша обрушилась, после этого верхний этаж обвалился на нижний. Противопожарной сигнализации и системы тушения в старом здании, вероятно, не было.

Пока установлены личности восьми погибших, названы имена шестерых из них. Для идентификации останков власти просят родственников пропавших в пожаре сдать образцы для анализа ДНК.

Мэр Окленда Либби Шааф распорядилась начать расследование истории сгоревшего здания и изучить все жалобы и претензии к нему, а также то, как оно содержалось и как это контролировали власти.