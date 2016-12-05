Скончался председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль

В Москве на 70-м году жизни скончался мусульманский теолог, председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль. Информация об этом появилась на его странице в Facebook. Позже это подтвердил на своей странице в Facebook журналист Максим Шевченко. По его словам, Джемаль «болел тяжело и долго».

Джемаль начал активно взаимодействовать с исламскими кругами в Таджикистане с 1979 г., напоминает «Интерфакс». С 1989 г. он принимал участие в исламской политической деятельности в СССР. Годом позже стал одним из инициаторов образования Исламской партии возрождения. Летом 1995 г. Джемаль создал и возглавил межрегиональное общественное движение «Исламский комитет», которое было зарегистрировано в декабре того же года. В 1999 г. политик участвовал в выборах в Госдуму в составе блока «Движение в поддержку армии».