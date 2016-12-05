Навальный прибыл в суд на повторное рассмотрение дела «Кировлеса»

Алексей Навальный прибыл в Ленинский суд города Кирова на повторное рассмотрение дела «Кировлеса», передает корреспондент «Интерфакса».

Защита просит суд прекратить производство по делу «Кировлеса». «Прошу прекратить уголовное преследование в отношении Навального по настоящему уголовному делу», – сказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

16 ноября президиум Верховного суда отменил приговор Навальному и предпринимателю Петру Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Это решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. По мнению ЕСПЧ, российские суды признали заявителей виновными в действиях, не отличимых от обычной предпринимательской деятельности, не обеспечили справедливого судебного разбирательства и не рассмотрели их доводы о политической подоплеке дела.