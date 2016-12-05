Президент Киргизии взял отпуск на неопределенный срок

Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев с 5 декабря ушел в трудовой отпуск, сообщили «Интерфаксу» в администрации президента. Как долго он продлится, там не уточнили.

1 декабря Атамбаев заявил на пресс-конференции, что планирует взять отпуск, чтобы заняться подготовкой новой стратегии развития страны. Также он заявил, что через год оставит пост и страну возглавит новый лидер. Атамбаев был избран президентом Киргизии в 2011 г., срок его полномочий истекает в конце 2017 г.

11 декабря в Киргизии пройдет референдум по предложенным изменениям в конституцию и в систему выборов депутатов местных советов.

В 2016 г. Атамбаев несколько раз брал краткосрочные отпуска, в конце сентября он уходил в отпуск из-за проблем с сердцем и лечился в Москве.