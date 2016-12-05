Суд отказал защите Навального в прекращении дела «Кировлеса»

Ленинский суд Кирова отказался прекращать дело «Кировлеса» в отношении Алексея Навального, сообщил корреспондент «РИА Новости». По словам судьи, суд счел невозможным решение по ходатайству до оглашения обвинительного заключения.

Ранее гособвинение выступило против закрытия дела в отношении Навального и Петра Офицерова, адвокаты которых ранее ходатайствовали о прекращении дела «Кировлеса».

«Прошу отказать в удовлетворении ходатайства стороны защиты», – сказал прокурор в Ленинском районном суде Кирова (его слова приводит «Интерфакс»).

Навальный и его адвокаты считают оправдательный приговор или закрытие дела «Кировлеса» единственно возможными в соответствии с позицией Страсбургского суда. Защита настаивает на незаконности уголовного преследования фигурантов, так как в их действиях отсутствует состав какого-либо преступления.

Президиум Верховного суда 16 ноября отменил приговор Навальному и Офицерову по делу «Кировлеса» и отправил его на новое рассмотрение. Решение было принято после того, как Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в феврале удовлетворил их жалобу. ЕСПЧ указал на нарушение законодательства при рассмотрении этого дела, а также суд установил, что Навальный и Офицеров были осуждены за предпринимательскую деятельность в связи с произвольным толкованием закона.