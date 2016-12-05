В России проверят работу общественного транспорта после ДТП в ХМАО

Руководитель МЧС России Владимир Пучков после ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) поручил проверить работу всего общественного автотранспорта.

«У нас участилось количество тяжелых ДТП на региональных автомобильных дорогах. Я попрошу проверить работу всего общественного автотранспорта, поработать дополнительно с водительским составом, проверить работу всех дорожных служб», – сказал Пучков.

Авария произошла 4 декабря на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в результате столкновения грузовика и автобуса с детской спортивной командой по акробатике, возвращавшейся в Нефтеюганск с соревнований. В салоне автобуса находились 34 пассажира, в том числе 27 детей. Жертвами аварии стали 12 человек, 10 из них – дети.

Водители не справились с управлением на скользкой дороге, «грузовик ударился о срединную часть автобуса и разбил его на две части», говорит источник агентства. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Следователи в качестве одной из причин аварии рассматривают оказание услуг представителем ИП, которые «не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья пассажиров». В качестве второй причины следствие рассматривает нарушение правил дорожного движения водителями автобуса и грузовика. Их доставили на допрос из больницы, куда оба попали после аварии.

«Я попрошу всех извлечь выводы из произошедшей тяжелой трагедии и предпринять все меры, чтобы не допустить подобных случаев и ДТП с тяжелым исходом», – сказал Пучков.

5 декабря объявлено в Ханты-Мансийском округе днем траура. Соболезнования родственникам выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.