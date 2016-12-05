ВЦИОМ назвал традиционные ценности главным залогом счастья

81% россиян в целом считают себя счастливыми, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 5–6 ноября 2016 г. среди 1600 человек в 46 регионах. Социологи отмечают, что уровень счастья населения не опускается ниже 80% уже два года. Сейчас среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет счастливыми себя считают 88%, среди лиц с высоким достатком – 95%. В группе 60 лет и старше счастливыми себя назвали 76%, среди тех, кто жалуется на материальное положение, – 55%.

Традиционные ценности остаются главным залогом счастливой жизни, подчеркивает ВЦИОМ. Счастливые респонденты назвали главной причиной счастья семью и детей (по 20%), хорошую работу – 14%, здоровье – 13%, благополучие свое и близких – 13%.

7% опрошенных назвали среди основных причин отсутствия счастья материальные трудности, по 4% – низкий уровень зарплат и их задержку, а также общую неудовлетворенность жизнью, по 3% – безработицу, проблемы со здоровьем и ситуацию в стране в целом.

«Именно ситуация дома, дети, здоровье родных и близких являются основой оценок социального самочувствия и прежде всего ощущения счастья и наполненности жизни. Зафиксированные оценки достаточно устойчивы и экономические факторы практически не влияют на них, разве что в последнее время произошло усиление фактора «наличие хорошей работы» как основания для общей удовлетворенности жизнью, но это не меняет общей картины, – комментирует результаты опроса руководитель исследовательских проектов ВЦИОМа Михаил Мамонов. – «Семейный фокус» в то же время неоднозначен. С одной стороны, он является стабилизирующим фактором, с другой – акцентирует запросы к власти именно на семейной политике. А линейка запросов в этом случае очень широкая. Это и ситуация в образовании, здравоохранении и социальной поддержке семьи».