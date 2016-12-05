Трамп назначил Бена Карсона министром городского развития

Избранный президент США Дональд Трамп назначил министром жилищного строительства и городского развития нейрохирурга, бывшего соперника на начальных этапах президентской кампании Бена Карсона. «Бен Карсон - блестящий специалист, приверженный укреплению локальных сообществ и семей, составляющих эти сообщества» - цитирует заявление Трампа The Washington Post.

Газета отмечает, что Карсон - пока первый афроамериканец на министерском посту в администрации Трампа. Ранее СМИ прочили ему пост министра здравоохранения.