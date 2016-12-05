Медведев поручил ограничить аренду мощных автомобилей при госзакупках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев увеличил перечень требований при проведении тендеров по госзакупкам с целью экономии средств бюджета.

«Я подписал постановление, которое расширяет перечень требований к товарам и услугам при проведении тендеров. Прошу всех членов правительства это иметь в виду. Цель, конечно, понятна - это экономия бюджетных денег, включая ограничения аппетитов некоторых ведомств, которые позволяют себе даже в нынешних условиях избыточные траты госсредств», - заявил Медведев на совещании с вице-премьерами в Горках.

Среди изменений - новые требования к аренде и лизингу автомобилей. «Включая недопустимость приобретения автомобилей мощностью более 200 лошадиных сил», - сказал Медведев.

В конце прошлого года Медведев подписал ценовые ограничения госзакупок автомобилей с 2016 г. Для министров и заместителей министров нельзя закупать автомобили дороже 2,5 млн руб. и мощнее 200 л. с., для руководителей служб и агентств и их замов – 2 млн, для начальников подразделений министерств и ведомств – 1,5 млн. Госзакупки автомобилей были ограничены и до того – машины должны быть российской сборки. Меньше 2,5 млн руб. из производящихся в России автомобилей бизнес-класса стоят Toyota Сamry, Ford Mondeo и BMW 3-й серии. Однако чиновники научились обходить ограничения на закупки за счет аренды роскошных служебных автомобилей.