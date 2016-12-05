Песков прокомментировал аварию Су-33 с «Кузнецова»

Кремль считает главным, что при аварии российского истребителя при посадке на борт авианосца «Адмирал Кузнецов» остался жив летчик.

«Это очень напряженная, сложная работа, героическая работа», - ответил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать аварию самолета. По его словам, «именно так это надо оценивать». «Речь в первую очередь идет о том, что пилот остался жив», - подчеркнул представитель Кремля.

Тяжелый истребитель из состава авиакрыла «Кузнецова» Су-33 потерпел аварию 3 декабря в Средиземном море во время посадки на авианосец, пилот успел катапультироваться. ЧП произошло из-за обрыва троса аэрофинишера.